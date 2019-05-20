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شاهد .. الحق الفرصة وتناول طعامك تحت الماء

الإثنين 20/مايو/2019 - 03:36 ص
صدى البلد
كريم جمال
لابد أنه خطرت ببالك فكرة فى أحد الأيام أن تتناول طعامك أسفل المياه.. يمكنك تحقيق الأمر بأحد المطاعم تحت المياه بمنطقة لينديسنيس على الساحل الجنوبي للنرويج.

وبحسب سبوتنك، يتواجد مطعم "UNDER" الذى صممه الأخوان جاوت وستيج أوبوستاد، ويقول ستيج: "لم يكن أحد يتوقع أن يكون هناك مطعم تحت الماء هنا في الشمال… وبهذا المعنى، فهي معجزة".

ويشبه المطعم من الخارج صندوق أحذية خرساني غارق، ويظهر من الماء جزء صغير فقط، ويتميز بديكوره الداخلي الخشبي، هو الذي يدخل منه العملاء إلى المطعم، حيث يعلقون معاطفهم، وبعد ذلك، ينزلون سلمًا طويلًا مصنوعًا من خشب البلوط، يقودهم إلى غرفة الطعام التي تحتوي على جدار واحد مصنوع بالكامل من الزجاج.

كما توجد غرف الخدمات مثل المطبخ والمراحيض تحت الماء، ويقوم الطاهي الرئيس في المطعم، إليتسجارد كل أسبوع، بارتداء سروال الصيد المقاوم للماء، ويتجول في البحر لجمع الطحالب وهي جزء مهم من قائمة الطعام، وقال إنه هو، وثمانية طهاة آخرين يشاركونه في المطبخ، يستمتعون بالطهي بكنوز البحر.

وتأتي القائمة المكونة من 18 صنفًا من الطعام، التي تبدأ بمقبلات حلوى البلطينوس، بسعر نحو 260 دولارًا للفرد الواحد، لكن هذا لا يمنع العملاء من التدفق على المكان، الذي في نهاية أبريل، كان قد تم حجزه بالفعل حتى نهاية شهر سبتمبر.
شاهد .. الحق الفرصة وتناول طعامك تحت الماء

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