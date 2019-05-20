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أخبار البلد

إفطار العيلة .. ملخص لقاء الرئيس السيسي مع مجموعة من مواطنين بمقر إقامته.. فيديو

الإثنين 20/مايو/2019 - 04:44 ص
كتب محمد عبد المنعم
نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو لملخص إفطار الرئيس السيسي مع مواطنين من مختلف محافظات الجمهورية.

وكان الرئيس السيسى قد استقبل الأحد مجموعة من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية لتناول وجبة الإفطار معه فى مقر إقامته الخاصة.

وكان الرئيس قد وجه دعوة شخصية منه اليوم لمجموعة من المواطنين من محافظة القاهرة والمنيا وأسيوط والفيوم وجنوب سيناء وبنى سويف والوادى الجديد، وذلك فى إطار حرص الرئيس الدائم على اللقاء المباشر مع المواطنين للاستماع إليهم ولآرائهم والحديث حول ما يشغلهم من قضايا.

كما عبر السيسى عن سعادته بإفطاره مع مجموعة من أبناء الوطن.

وكتب الرئيس السيسى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «سعدت بإفطاري اليوم بمجموعة من أبناء الوطن الذين رأيت في أفكارهم وعيًا بواقعنا وأملًا بمستقبلنا وطموحًا يليق بعزائمنا، فهذا الشعب العظيم بمختلف طوائفه وفئاته هو أسرة مصرية كبيرة تسعى نحو الغد بوعي وجهد، وتستهدف حياة كريمة لكل مواطن على أرض هذا الوطن العظيم .. إفطار العيلة».
إفطار العيلة .. ملخص لقاء الرئيس السيسي مع مجموعة من مواطنين بمقر إقامته.. فيديو
إفطار العيلة .. ملخص لقاء الرئيس السيسي مع مجموعة من مواطنين بمقر إقامته.. فيديو
إفطار العيلة .. ملخص لقاء الرئيس السيسي مع مجموعة من مواطنين بمقر إقامته.. فيديو
إفطار العيلة .. ملخص لقاء الرئيس السيسي مع مجموعة من مواطنين بمقر إقامته.. فيديو
إفطار العيلة .. ملخص لقاء الرئيس السيسي مع مجموعة من مواطنين بمقر إقامته.. فيديو
إفطار العيلة .. ملخص لقاء الرئيس السيسي مع مجموعة من مواطنين بمقر إقامته.. فيديو

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