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أخبار العالم

تقتل الناس وتؤذي الاقتصاد .. ترامب يعلن رسميا موقفه مع الحرب ضد إيران

الإثنين 20/مايو/2019 - 04:41 ص
الرئيس الأمريكي أثناء
الرئيس الأمريكي أثناء حواره لفوكس نيوز
شريف سيد
تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة له مع قناة فوكس نيوز، بعدم السماح لإيران بالحصول على أسلحة نووية، إلا أنه كرر تردده في خوض الحرب.

وقال ترامب: "لن أسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية"، كما أكدت تعليقاته من جديد عزم إدارته على قمع الانتشار النووي الإيراني حتى في الوقت الذي واجهت فيه استفزازات من النظام والتهديدات للأصول الأمريكية في الشرق الأوسط.

فيما واصل ترامب معارضة التدخل العسكري - وهو الشيء الذي فصله عن الآخرين في حملة 2016 - لكنه أشار إلى أن التطوير النووي الإيراني سيشكل استثناءً عاجلًا.

وأضاف: "لا أريد القتال. لكن لديك مواقف مثل إيران، لا يمكنك السماح لهم بامتلاك أسلحة نووية - لا يمكنك ترك ذلك يحدث".

كما تحدث ترامب أثناء لقائه عن تكاليف الحرب التي قال إنه يريد تجنبها، قائلا: "مع كل ما يجري، وأنا لست شخصًا يؤمن - كما تعلمون، لست شخصًا يريد الدخول في الحرب، لأن الحرب تؤذي الاقتصادات، والأهم من ذلك أن الحرب تقتل الناس".

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