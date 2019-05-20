اليوم .. محافظ كفر الشيخ يفتتح كوبري القنطرة بتكلفة 7.5 مليون جنيه

يفتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، كوبري "ميت علوان / القنطرة البيضاء" المار أعلى ترعة ميت يزيد، بتكلفة إجمالية قدرها 7.5 مليون جنيه.



يحضر الافتتاح محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، واللواء هاني النواصرة، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هذا الكوبري يساهم في تحقيق السيولة المرورية، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي مشروعات الطرق والكباري اهتمامًا كبيرًا باعتبارها شرايين التنمية.

