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بدء الاختبارات للمتقدمين لوظائف لدرجة مدير عام بالتنمية المحلية.. اليوم

الإثنين 20/مايو/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
ايمان البكش
تجري وزارة التنمية المحلية، اليوم ، الاثنين، اختبارات للمتقدمين لمسابقة قيادات الوزارة لشغل وظيفة من درجة مدير عام.

وجرت أمس الأحد الاختبارات للمتقدمين لشغل وظيفة من الدرجة الممتازة كرئيس قطاع أو الدرجة العليا كرئيس ادارة مركزية.

وقد تقدم للوظائف نحو 450 شخصا، للفوز بـ 69 وظيفة شاغرة في وزارة التنمية المحلية.

وانتهت طلبات التقديم على الوظائف القيادية الشاغرة بالوزارة في 26 مارس الماضى.

ويتم التنافس على 5 وظائف رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و14 وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية و50 وظيفة مدير عام إدارة عامة من درجة المدير العام بديوان عام الوزارة.

ويأتي الإعلان عن هذه الوظائف في إطار جهود الوزارة للدفع بدماء جديدة من الشباب المتميز والمرأة للعمل بالمناصب القيادية بالوزارة ودفع عجلة التنمية في كافة أنحاء مصر، مؤكدًا أن اختيار القيادات سيتم من خلال اللجنة العليا للقيادات وبناء على خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف وفى إطار من الشفافية والنزاهة الكاملة.

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