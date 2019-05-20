فى اليوم العالمى للنحل .. احترس العسل يهددك بالسرطان فى هذه الحالات

فى اليوم العالمى للنحل ، الذى تحييه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" ، لا يشكك أحد فى الفوائد الصحية للعسل ،حيث ينصح العديد من خبراء التغذية بتناوله، ولكن ثبت علميا ان العسل يمكن أن يهدد الجسم بالسرطان فى هذه الحالات.



حذر الدكتور سميح بدير أخصائى التغذية العلاجية والمناعة من تناول العسل فى هذه الحالات لأنه يسبب نسبة أكبر لتعرض الجسم للسرطان :



1 - الهيدروكسي ميثايل فورفورال الموجودة في العسل المغلي مادة مسرطنة.



2 - طرق الغش بتغذية النحل على الفركتوز عال التركيز تنشأ من تحلل جزء من سكر الفركتوز عند تعرض العسل إلى درجة حرارة عالية أو التخزين لفترة طويلة تحت درجة حرارة مرتفعة.



3 - عندما يحدث تسكير للعسل (التسكير هو ظهور بلورات السكر في برطمان العسل) يلجأ الباعة إلى تعريض برطمانات العسل إلى حمام مائي ساخن ومن هذه العملية تختفي البلورات ولكن تتكسر الإنزيمات في العسل وتتكون مادة هيدروكسي ميثايل فورفورال المسرطنة.



وتظهر هذه المادة المسرطنة فى حالة:



1 - تخزين العسل بطريقة سيئة وتحت درجة حرارة عالية.



2 - تسخين العسل.



3- وجود هذه المادة يعمل على تكسر إنزيم الجلوكوز اوكسيدوز وهو المسئول عن تثبيط نمو الميكروبات في العسل حيث تعمل الحرارة أو الضوء بتكسير هذا الإنزيم لذا يجب حفظ العسل في برطمانات لا ينفذ منها الضوء.



فى النهاية يجب عدم تسخين العسل حتى فى حالة تكون البلورات السكرية وعدم حفظ العسل فى برطمانات منفذة للضوء والتأكد من مصدر العسل وأن النحل تغذى على رحيق أزهار وليس فركتوز وبذلك نتجنب احتمالية الإصابة بالسرطان من طعام من المفترض أن فيه شفاء للناس .