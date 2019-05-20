على مسرح سور القاهرة الشمالي .. تألق عروس الصعيد والشرقية للإنشاد الدينى

ليلة جديدة من ليالى رمضان الفنية التى تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بسور القاهرة الشمالى والتى تستمر حتى 23 رمضان، بدأت فيها الفعاليات بعرض فنى لفرقة الشرقية للإنشاد الدينى قدموا خلاله مجموعة متميزة فى مدح رسول الله منها "اللهم صل، أناشيد الصبح، بدا من طلعته، قمر سيدنا النبي، الله الله على نور رسول الله، نور البدر، سيد الرسل ونور البرايا"، تضم الفرقة 25 عضو ما بين عازف ومنشد وموسيقى، شاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية، من بينهما مهرجان سماع الدولى، مهرجان القاهرة الدولى.



كما قدمت فرقة ملوى للفنون الشعبية عدد من التابلوهات الفنية التراثية التي تحاكي الموروث الشعبى لمحافظة المنيا في لوحة فنية معبرة فى عرضها الفنى منها "العصايا، يانخل عالى، السحجة، شعبيات، ابو الحسن" جدير بالذكر ان الفرقة جابت معظم دول العالم مثلت مصر في مهرجانات دولية وعربية، وحصدت العديد من الجوائز والتكريمات منها "كأس الجمهورية في أعوام 1964،1966، 1968"، "كأس الهيئة العامة لتنشيط السياحة أعوام 1983، 1984، 1985"، "الميدالية الفضية لمهرجان التليفزيون العربي 1972"، "جائزة العصا الذهبية في التحطيب عام 1994"، "المركز الأول في مهرجان ليما سول للرقص الأورمتوسطي في قبرص"، تضم الفرقة 45 عضو مابين راقص وراقصة وموسيقى.



وعلى المسرح الصغير قدمت الهيئة فيلم رسوم متحركة بعنوان "آدم عليه السلام" انتاج التليفزيون المصرى، بجانب فيلم تسجيلى بعنوان "اكتوبر ارادة شعب" من إنتاج الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وأختتمت فعاليات الليلة عليه بعرض مسرح عرائس بعنوان "الزهور الجميلة" لجاردن سيتى وعرض بعنوان "الخواجة بسطاويسى" لفريق أجيال للعرائس.