الفرقة القومية للموسيقى الشعبية في ختام ليالي مركز الحرف

اختتمت مساء الأمس الأحد 19 مايو ليالى مركز الحرف التقليدية بالفسطاط التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بعرض "للفرقة القومية للموسيقى الشعبية" بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية.



تضمن برنامج الحفل عدد من الأغنيات العربية منها : "إفتتاحية سليمان جميل"، "أمدحك وقمر" أداء أحمد حسن، " كان عندي غزال" أداء كريم شريف، "علي ورق الفل دلعني" أداء آيه خالد ،" قلتين علي الترعة ياما" أداء خيرية الشاعر، "فقرة النوبي" أداء سيد السمان، "يا سيدة و ياما دقت علي الراس طبول" اداء نورا صبحي وفقرة التنورة اداء صلاح عبد الظاهر.



وبقبة الغورى قدمت فرقة "الطبول النوبية والآلات الشعبية" عروضها بالإشتراك مع فرقة حسب الله ، تضم الفرقة أهم الآلات الموسيقية الشعبية المختلفة التي ترمز إلى روح الشخصية المصرية ،الحفل رؤية فنية وإخراج الفنان إنتصار عبد الفتاح.



كما قدمت فرقة "النيل للآلآت الشعبية" شعبة فنون التنورة والطبل البلدى، ثاني عروضها الفنيه خلال رمضان بمركز الإبداع ببيت السحيمي ، العرض من إخراج الفنان الكبير "عبد الرحمن الشافعي" .