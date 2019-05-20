الرياضة ليلا .. رئيس الزمالك يمنح جروس الفرصة الأخيرة .. وأجانب النجوم يشكون ناديهم

تصريحات نارية من رئيس الزمالك ضد كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة عقب الهزيمة بهدف دون رد من نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية"، وكان أول قرارته منح اللاعبين مكافأة وحرمان الجهاز الفني منها بسبب تخاذله من وجهة نظره.
بعد الخسارة .. رئيس الزمالك يهاجم معلق المباراة ويحرم جروس من المكافأة
الزمالك ونهضة بركان.. آخر فرصة لجروس الأحد المقبل
في المقابل تجاهل جروس هذا الهجوم من رئيس النادي ، مؤكدا ان فرصة التتويج بالكونفدرالية متاحة ، وكبيرة وتحقيق الفوز في الاياب يوم الاحد المقبل.
تصريحات نارية لـ جروس عقب هزيمة الزمالك من نهضة بركان
فيما أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك على أن الفريق قادر على التعويض وتحقيق نتيجة كبيرة ، كاشفا عن أسلحة لقاء العودة لتعويض غياب حمدي النقاز وعمر السعيد ، مشددا على ان الحضور الجماهير لمباراة العودة هو مفتاح الفوز باللقب.
الزمالك و نهضة بركان .. أمير مرتضى: الجماهير سلاحنا في مباراة العودة
نهضة بركان ضد الزمالك .. تعرف على أسلحة الأبيض لتعويض السعيد والنقاز في العودة
وعلى جانب آخر .. علم صدى البلد ان رباعي فريق النجوم الأجنبي لاما كولين وديدير كوريه وتوسن أوميليه ومايكل أزكومين قرر التوجه صباح اليوم الإثنين لاتحاد الكرة والسفارة لتقديم شكوى ضد إدارة النادي.
وهناك أزمة كبيرة نشبت بين الرباعي الإفريقي ومجلس إدارة نادي النجوم في الفترة الأخيرة بسبب قيام الأخير بطرد اللاعبين من محل إقامتهم بالإضافة إلي عدم صرف راتب 3 شهور لهم وذلك يأتي من أجل إجبارهم على الرحيل بعد هبوط الفريق رسميا للدرجة الأولى.
رباعي النجوم الأجنبي يشكو النادي لاتحاد الكرة
بعد الخسارة .. رئيس الزمالك يهاجم معلق المباراة ويحرم جروس من المكافأة
الزمالك ونهضة بركان.. آخر فرصة لجروس الأحد المقبل
في المقابل تجاهل جروس هذا الهجوم من رئيس النادي ، مؤكدا ان فرصة التتويج بالكونفدرالية متاحة ، وكبيرة وتحقيق الفوز في الاياب يوم الاحد المقبل.
تصريحات نارية لـ جروس عقب هزيمة الزمالك من نهضة بركان
فيما أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك على أن الفريق قادر على التعويض وتحقيق نتيجة كبيرة ، كاشفا عن أسلحة لقاء العودة لتعويض غياب حمدي النقاز وعمر السعيد ، مشددا على ان الحضور الجماهير لمباراة العودة هو مفتاح الفوز باللقب.
الزمالك و نهضة بركان .. أمير مرتضى: الجماهير سلاحنا في مباراة العودة
نهضة بركان ضد الزمالك .. تعرف على أسلحة الأبيض لتعويض السعيد والنقاز في العودة
وعلى جانب آخر .. علم صدى البلد ان رباعي فريق النجوم الأجنبي لاما كولين وديدير كوريه وتوسن أوميليه ومايكل أزكومين قرر التوجه صباح اليوم الإثنين لاتحاد الكرة والسفارة لتقديم شكوى ضد إدارة النادي.
وهناك أزمة كبيرة نشبت بين الرباعي الإفريقي ومجلس إدارة نادي النجوم في الفترة الأخيرة بسبب قيام الأخير بطرد اللاعبين من محل إقامتهم بالإضافة إلي عدم صرف راتب 3 شهور لهم وذلك يأتي من أجل إجبارهم على الرحيل بعد هبوط الفريق رسميا للدرجة الأولى.
رباعي النجوم الأجنبي يشكو النادي لاتحاد الكرة