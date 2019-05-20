الرياضة ليلا .. رئيس الزمالك يمنح جروس الفرصة الأخيرة .. وأجانب النجوم يشكون ناديهم

تصريحات نارية من رئيس الزمالك ضد كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة عقب الهزيمة بهدف دون رد من نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية"، وكان أول قرارته منح اللاعبين مكافأة وحرمان الجهاز الفني منها بسبب تخاذله من وجهة نظره.في المقابل تجاهل جروس هذا الهجوم من رئيس النادي ، مؤكدا ان فرصة التتويج بالكونفدرالية متاحة ، وكبيرة وتحقيق الفوز في الاياب يوم الاحد المقبل.فيما أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك على أن الفريق قادر على التعويض وتحقيق نتيجة كبيرة ، كاشفا عن أسلحة لقاء العودة لتعويض غياب حمدي النقاز وعمر السعيد ، مشددا على ان الحضور الجماهير لمباراة العودة هو مفتاح الفوز باللقب.وعلى جانب آخر .. علم صدى البلد ان رباعي فريق النجوم الأجنبي لاما كولين وديدير كوريه وتوسن أوميليه ومايكل أزكومين قرر التوجه صباح اليوم الإثنين لاتحاد الكرة والسفارة لتقديم شكوى ضد إدارة النادي.وهناك أزمة كبيرة نشبت بين الرباعي الإفريقي ومجلس إدارة نادي النجوم في الفترة الأخيرة بسبب قيام الأخير بطرد اللاعبين من محل إقامتهم بالإضافة إلي عدم صرف راتب 3 شهور لهم وذلك يأتي من أجل إجبارهم على الرحيل بعد هبوط الفريق رسميا للدرجة الأولى.