ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

ملتقى الفكر الإسلامي يؤكد أهمية غرس قيم التقوى والمودة والرحمة في نفوس الأطفال

الإثنين 20/مايو/2019 - 05:55 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد ملتقى الفكر الإسلامي، مساء أمس الأحد، أهمية غرس قيم التقوى والمودة والرحمة في نفوس الأطفال باعتبارهم البنية الأساسية للمجتمع.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان "عناية الإسلام بتربية الطفل" بساحة مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، ضمن فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي الذي يُقام تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وشاركت فيها الدكتورة يمنى أبو النصر، والمهندسة عبير أنور، والدكتورة جيهان ياسين من واعظات الأوقاف.

في البداية، أكدت المهندسة عبير أنور ضرورة تأصيل بعض القضايا المهمة في نفوس الأطفال، وذلك عن طريق تحصينهم بخلق الإسلام والتحاور معهم والنزول إلى مستوى تفكيرهم.

ودعت أنور إلى ضرورة أن تثمن الأسرة لدى نفس الطفل قيمة العمل، وشبهتها بالأرض الخصبة الطيبة التي إذا صلح حالها، صلح المجتمع وتطور.

بدورها، أشارت الدكتورة جيهان ياسين إلى أن الإسلام سبق الأمم المتحدة بأكثر من 1400 عام في سن قوانين تحمي الطفل وتحافظ على حقوقه، قائلة: "إن الإسلام اعتنى بالطفل حتى قبل أن يُولد، واهتم به وهو نطفة وجنين في بطن أمه".

واستشهدت ياسين في ذلك بأن الإسلام سمح للمرأة الحامل بأن تفطر في نهار رمضان إذا كان ذلك يمثل خطورة على صحتها أو صحة طفلها.

وفي سياق متصل، شددت الدكتورة يمنى أبو النصر على ضرورة أن تتصدى الأسرة لكل ما هو سيء، وأن تغرس قيم المودة والأخلاق الحسنة والرحمة في نفس أولادها.

ترشيحاتنا

نهضة بركان ضد الزمالك .. تعرف على أسلحة الأبيض لتعويض السعيد والنقاز في العودة

الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية .. بث مباشر

خبير تربوي يكشف سبب توقف السيستم في امتحانات أولى ثانوي ..فيديو

تعرف على ما قاله كبير مشجعي الأهلي عقب خسارة الزمالك

ياسمين الخطيب تهاجم محمود كهربا: بيعمل الصعب ويضيع السهل

قبل تنفيذ عمليات إرهابية.. مصرع 12 من حركة حسم في أكتوبر والشروق في تبادل للنيران مع الشرطة

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحول إلى أشلاء.. أول صور لـ حادث انتحار شاب أسفل عجلات المترو بالشهداء

عقب حادث الجيزة.. وزيرة السياحة تزور السائحين وتصطحب مجموعة في جولة بمنطقة الأهرامات

وصول لاعبي الزمالك والحكام إلى الملعب البلدي .. صور