من أجل توازن أسواق النفط .. الكويت : ملتزمون باتفاق خفض الإنتاج



أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي الدكتور خالد الفاضل امس الأحد، استمرار تعاون الكويت والتزامها باتفاق خفض الانتاج؛ لخلق موازنة في أسواق النفط العالمية.



وقال الفاضل - في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، عقب ترؤسه وفد الكويت المشارك في الاجتماع ال 14 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج في مدينة جدة - إن نسبة التزام الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وغير الأعضاء بها، باتفاق خفض الانتاج كبيرة جدا.



وأضاف أن جميع الدول المشاركة في الاجتماع، أكدت التزامها باستمرار العمل، لاستكمال استعادة التوازن لأسواق النفط، مثمنا جهود منظمة (أوبك) والدول المنتجة من خارجها وما تحقق، سواء فيما يتعلق بتعافي أسواق النفط، أو اتزان الأسعار للدول المصدرة أو المستهلكة على حد سواء.



وأوضح الفاضل أن من أهداف اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج، التزامها بخلق سعر شبه ثابت لبرميل النفط، مشيرا إلى أنه من الأفضل أن يكون هناك استقرار في أسعار النفط للدول المصدرة والمستهلكة.



يشار إلى أن اجتماع اللجنة التي ترأسها المملكة العربية السعودية، يهدف إلى مناقشة أوضاع أسواق النفط العالمية، ونتائج قراراتها وتوصياتها ودراساتها؛ لبحثها في اجتماع منظمة (أوبك) المقرر عقده في فيينا في يونيو القادم.



وتضم اللجنة الوزارية المشتركة كل من السعودية، وروسيا، والكويت، والعراق، والإمارات، والجزائر، ونيجيريا وكازاخستان، وتعمل على متابعة مستويات إنتاج الدول المشاركة في سبيل استقرار أسواق النفط.



