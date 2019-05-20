تصل لـ 45 درجة .. الأرصاد تحذر من موجة حارة .. والبداية من اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ، اليوم الاثنين ، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.



كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح شمالية غربية .



كما حذّر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد اعتبارًا من اليوم الاثنين، وتستمر حتى نهاية الأسبوع، حيث يكون الطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء.



وأوضح خبراء هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع حدوث ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة، تتجاوز فيه درجات الحرارة الـ 45 درجة على القاهرة خاصة يومي الأربعاء والخميس، ويكون الطقس شديد الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية مصحوبًا بالرياح الجنوبية والجنوبية الغربية بسرعات متوسطة والرياح المؤثرة لحسن الحظ شبه جافة بمعنى الرطوبة فيها منخفضة، لذا سوف تحد نسبيا من إحساسنا بهذا الارتفاع فى درجات الحرارة.



ونصح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، خلال هذه الفترة، بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، وللعاملين فى مجال المعمار من أفضل الأوقات للعمل هى من بعد الفجر مباشرة وحتى الساعات الأولى من الصباح وكذا من بعد العشاء وحتى منتصف الليل ومن حين لآخر شرب المياه العذبة بشكل متكرر وغسيل الرأس بالماء البارد من الصنبور مباشرة، فضلا عن شرب السوائل بقدر المستطاع وعلى رأسها المياه، تناول الأغذية الغنية بالسوائل الخس والجرجير والخيار والتقليل من تناول الأطعمة الغنية بالمواد السكرية المصنعة مثل الحلويات الشرقية.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر





الصغرى العظمى



القاهرة 19 34



شبين الكوم 18 33



طنطا 18 32



دمنهور 17 32



الإسكندرية 17 31



بلطيم 19 25



مطروح 20 30



السلوم 21 39



سيوة 21 40



بورسعيد 19 24



دمياط 19 24



الزقازيق 18 34



الاسماعيلية 16 34



السويس 18 33



العريش 17 26



رفح 17 26



رأس سدر 20 36



نخل 14 32



نويبع 24 31



طابا 16 30



كاترين 14 32



الطور 22 30



شرم الشيخ 25 35



الغردقة 26 36



مرسى علم 27 35



الفيوم 20 36



بنى سويف 20 36



المنيا 21 37



أسيوط 20 36



سوهاج 21 37



قنا 22 38



الأقصر 23 39



أسوان 24 39



أبوسمبل 26 39



الوادى الجديد 25 39



شلاتين 23 33



ابو رماد 24 32



حلايب 25 30



راس حدربة 25 30











أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:





الصغرى العظمى



مكة المكرمة 27 40



المدينة 24 38



الرياض 24 38



المنامة 29 35



أبوظبى 30 38



الدوحة 28 35



الكويت 25 37



دمشق 13 32



بيروت 18 26



عمان 16 31



القدس 16 28



غزة 18 26



بغداد 24 39



مسقط 30 35



صنعاء 11 24



الخرطوم 28 43



طرابلس 19 25



تونس 12 22



الجزائر 13 21



الرباط 14 22



نواكشوط 20 30







وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:





الصغرى العظمى



أنقرة 10 25



اسطنبول 18 28



اسلام اباد 22 35



نيودلهى 26 41



جاكرتا 25 33



بكين 13 25



كوالالمبور 24 32



طوكيو 17 23



أثينا 16 26



روما 12 18



باريس 09 20



مدريد 11 23



برلين 14 25



لندن 10 18



مونتريال 08 20



موسكو 10 22



نيويورك 12 28



واشنطن 14 31