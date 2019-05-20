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نشرة الثامنة .. تصفية 12 عنصرا من حركة حسم بـ أكتوبر والشروق ..أمريكا تكشف عن جزء من صفقة القرن ..والزمالك يخسر أمام نهضة بركان

الإثنين 20/مايو/2019 - 08:07 ص
الزمالك ونهضة بركان
الزمالك ونهضة بركان
عبد العزيز جمال
شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين عددا من الأحداث الهامة على الصعيد المحلي والدولي .. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها ..

رصدت عمليات المتابعة بوزارة الداخلية، اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية، إحدى الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وكرًا لتصنيع العبوات المتفجرة التى يقومون باستخدامها فى تنفيذ عملياتهم الإرهابية، وبمداهمته قامت تلك العناصر بالمبادرة بإطلاق النيران تجاه القوات والتى تعاملت معها على الفور، مما أسفر عن مصرع ٧ من تلك العناصر، وعثر بحوزتهم على ٤ سلاح آلى عيار 7.62 * 1.39 وبندقية خرطوش وكمية من مادة R. Salt والنترات والدوائر الكهربائية والأدوات المستخدمة فى عمليات التصنيع.

كشف مسئول رفيع في الإدارة الأمريكية عن أن البيت الأبيض سيعلن عن القسم الأول من خطة السلام بالشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ صفقة القرن، والتي ستحتوي على "ورشة عمل" اقتصادية لجذب الاستثمارات إلى الضفة الغربية وغزة والمنطقة.

تغلب فريق نهضة بركان على الزمالك بهدف دون رد في مباراة الذهاب التى جمعت بينهما على الملعب البلدى فى نهائى كأس الكونفدرالية وينتظر لقاء الإياب يوم الأحد القادم، وأحرز هدف اللقاء الوحيد التوجولي "لابا كودجوا" فى الوقت بدل الضائع.


امتحانات اولى ثانوي .. يؤدي اليوم، الاثنين، طلاب أولى ثانوي امتحان مادة الأحياء، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى العاشرة والنصف صباحا بالنسبة إلى طلاب المدارس الحكومية.

قالت صحيفة ”القدس“ الفلسطينية، إن الإدارة الأمريكية قررت تأجيل خطة السلام المعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن" حتى إشعار آخر.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر تغريدة على موقع "تويتر"، إن "إيران إذا أرادت القتال، سيكون ذلك بمثابة إعلان نهايتها رسميًا، لا تهددوا أبدًا الولايات المتحدة الأمريكية مجددًا".

وجاء ذلك ردًا على تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، التي هدد خلالها بتدمير الولايات المتحدة على طريقة هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

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