سائق موتوسيكل ينجو من الموت بأعجوبة .. فيديو

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو يظهر لحظة نجاة سائق دراجة نارية من الموت بأعجوبة، بعدما دهسته سيارة تمامًا.



التقطت كاميرات المراقبة المثبتة بأحد الشوارع في ولاية أوتار براديش الهندية، لحظة نجاة السائق بدون أى إصابة تذكر بالرغم من شدة التصادم.



كان سائق الدراجة النارية يخرج من مرآب منزله ليلقي مصيره مصطدماُ مع سيارة تمر بالمكان، ومن ثم الإطاحة به أرضًا.



