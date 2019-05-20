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فن

فابيو إبراهام ينافس بفيليمين في مهرجان كازابلانكا السينمائي الدولي

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:10 ص
فابيو إبراهام
فابيو إبراهام
أ ش أ
قال الممثل الإيطالي من أصل مصري فابيو إبراهام إنه سيشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كازابلانكا السينمائي بالفيلمين القصيرين الإنجليزيين "الحقيقة هي!!"، و"ميا تغيرت"؛ للمنافسة على جائزتي أفضل فيلم، وأحسن ممثل، معربا عن سعادته بترشيحه رسميا ليكون مندوبا عن المهرجان في إنجلترا.

وقال فابيو إبراهام - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إنه تلقى دعوة رسمية من إدارة مهرجان كازابلانكا السينمائي الدولي للأفلام القصيرة والوثائقية؛ للمشاركة في فعالياته التي تقام خلال الفترة من 23 إلى 27 يوليو المقبل، منوها إلى أنه تم تكريمه في الدورة العاشرة لمهرجان كازابلانكا السينمائي الدولي في عام 2015؛ باعتباره ممثلا عربيا ناجحا في الخارج، وتوجه بالشكر إلى محمد المشتري رئيس المهرجان وأعضاء لجنة التحكيم.

وأضاف أنه انتهي من تصوير أربعة أفلام قصيرة في لندن، لافتا إلى أنه تلقى عدة عروض من عدد من كبار المخرجين في لندن للمشاركة في مسلسلات وأعمال سينمائية جديدة لم يحسم بعد أمر مشاركته فيها.

وكانت أخر مشاركات فابيو إبراهام السينمائية في فيلم "علاء الدين" الذي تم طرحه مؤخرا بدور العرض السينمائي في مختلف أنحاء العالم، حيث قام بالأداء الصوتي لجميع الفنانين العرب المشاركين في الفيلم.

جدير بالذكر أن فابيو إبراهام هاجرعام 2002 ، وبدأ رحلته مع السينما والتليفزيون في إنجلترا، وواجهته صعوبات عديدة في البداية دفعته للبدء من آخر الصفوف، حتى حصل في عام 2015 على جائزة ممثل العام في بريطانيا من مؤسسة ###JoeBol Exquisite MAGAZINE ### ،وتم تكريمه في مهرجان كازابلانكا الدولي للأفلام الوثائقية مع الفنان مصطفى شعبان والفنانة وفاء الحكيم".

وبدأ فابيو مع قناة " بي بي سي"، و" أي تي في"، والقناة الرابعة البريطانية في العمل في مسلسلات مثل" The Bill"، و"Party Animals "، و"Elizabeth David "، وبعدها اتجه لأفلام السينما، ولعب دور المسافر في جيمس بوند " Skyfall" مع "Daniel Craig "، و"Javier Bardom "، وفي فيلم "Jack Ryan "، مع "Kevin Costne" ، و" Chris pyn ".

يذكر أن جائزة ممثل العام من مؤسسة" JoeBol Exquisite" والتي حصل عليها الفنان فابيو إبراهام،تعد الجائزة البريطانية العالمية الأولى من نوعها، وتقوم على تشجيع الفنانين المميزين من كافة أنحاء العالم، بعد منافسة شرسة بينهم للحصول على هذه التكريمات والألقاب المختلفة.

ونال فابيو إبراهام،هذه الجائزة عن دوره بفيلم "Afua's Diary"أو "مذكرات افوا"، كما شارك فابيو في الفيلم الأمريكى " Shadow Recruit".

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