نيويورك بوست: سفينة أمريكية تبحر بالمياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

ذكرت صحيفة (نيويورك بوست) الأمريكية ، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أبحرت، اليوم الاثنين ، في المياه المتنازع عليها بين عدة دول والصين في بحر الصين الجنوبي ضمن 12 ميلا بحريا لجزيرة سكاربورو ريف المتنازع عليها.



وأشارت الصحيفة - على موقعها الإلكتروني - إلى أن هذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي تقوم فيها سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بدورية بالقرب من جزيرة تدعي الصين امتلاكها لها في الوقت الذي تخوض فيه الدولتان حربا تجارية، الأمر الذي قد يؤدي إلى إدانات من الجانب الصيني.



ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم البنتاجون الكابتن جيف ديفيز قوله "إن هذه الدوريات تستمر بشكل معتاد لضمان عمليات حرية الملاحة وأنها ستقوم بالمزيد في المستقبل" .. مضيفا " أننا نعمل في منطقة آسيا- المحيط الهاديء بشكل يومي بما في ذلك بحر الصين الجنوبي ".. مؤكدا أن ذلك يتوافق مع القانون الدولي.

