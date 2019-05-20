الخميس المقبل...صرف رواتب موظفي الحكومة بمناسبة العيد

تبدأ وزارة المالية خلال الخميس المقبل، صرف رواتب العاملين بالدولة عن مايو الجاري بمناسبة اقتراب احتفال عيد الفطر المبارك.



وكشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية لصدي البلد ، عن تحويل رواتب العاملين بالدولة علي بطاقات الصرف الإلكتروني عبر البنوك التي تم التعاقد معها بالتزامن مع إجراءات ميكنة المعاملات المالية والنقدية بالدولة .



واوضحت المصادر أن الوزارة قامت بتبكير عمليات صرف الرواتب للموظفين بمناسبة احتفالات عيد الفطر حتي يتسني لهم شراء احتياجاتهم ، علي الرغم من تشدد الحكومة بصرف الرواتب في يوم ٢٤ من كل شهر ولمدة ٤ ايام ، إذ إنها سمحت استثناء بمد فترة صرف الرواتب حتي ٢٩ من الشهر الجاري .



واصدرت وزارة المالية في وقت سابق كتابا دوريا الشهر الماضي، بكّرت فيه موعد صرف رواتب وأجور أبريل ، بداية من 22 حتى 30 أبريل، بدلا من المواعيد المعتادة شهريًا، التي تحدد موعد الصرف في الفترة من 24 إلى 28 من كل شهر.



وتضمنت تعليمات الكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2019، بشأن تبكير مواعيد صرف الرواتب، مدّ موعد صرف باقي مستحقات الأجور والرواتب تيسيرًا على العاملين في الدولة، إذ تستمر عمليات الصرف من 8 مايو حتى 12 مايو الحالى، حال تأخر بعض الجهات في عملية الصرف.



وقصرت التعليمات السابقة عملية صرف المتأخرات على الفترة من 8 إلى 10 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، إذ أنّ يوم 10 مايو يوافق يوم جمعة وهو عطلة أسبوعية.



وشددت التعليمات ، على المسؤولين الماليين في الجهاز الإداري للدولة، بضرورة الالتزام بتعليمات تقديم مواعيد صرف الرواتب والأجور.