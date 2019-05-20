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أخبار العالم

هيرميس المصرية توقع اتفاقا لدخول السوق الفيتنامية

الإثنين 20/مايو/2019 - 09:59 ص
المجموعة المالية
المجموعة المالية هيرميس
رويترز
قالت المجموعة المالية هيرميس المصرية، أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، إنها وقعت اتفاقا مع شركة تابعة لبنك آسيا التجاري لدخول السوق الفيتنامية.

وأضافت الشركة في بيان إلى بورصة مصر أن الاتفاق سيمكن عملاء المجموعة من "الحصول على خدمات تداول الأوراق المالية... في آسيا بما في ذلك بورصات هانوي وهو تشي منه".

بدأت هيرميس في تنفيذ استراتيجية توسع في الأسواق الناشئة والمبتدئة مطلع 2017، وأثمر ذلك افتتاح مقرات تمثيل في كل من باكستان وكينيا وبنجلاديش، إلى جانب حصولها على ترخيص للعمل في بريطانيا.

وقالت هيرميس إنها "ستمضي خلال عام إلى عام ونصف نحو استقطاب كوادر جديدة من أكفأ الخبراء المقيمين في فيتنام بهدف تعزيز واستكمال فريق عمل الشركة الحالي بالأسواق المبتدئة والناشئة".

تعمل هيرميس حاليا في أسواق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن وسلطنة عمان وباكستان وبنجلاديش وكينيا والولايات المتحدة.

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