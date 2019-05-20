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رياضة

من الحارس الأول إلى المهاجم الأساسي.. العقوبات تهدد تتويج الزمالك بالكونفدرالية

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:09 ص
عمر السعيد
عمر السعيد
محمد السعيد
يفقتد فريق الزمالك لبعض عناصره الأساسية والمهمة أمام نهضة بركان، في المباراة المقرر لها، الأحد المقبل، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب، انتهت بفوز نهضة بركان على الزمالك، أمس الأحد، بهدف قاتل في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز بفارق هدفين أو أكثر، لضمان التتويج ببطولة الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه.

ودخل الزمالك مباراة أمس بدون حارسه الأساسي محمود جنش، بسبب عقوبة إيقافه مباراة واحدة نتيجة طرده أمام النجم الساحلي في الدور نصف النهائي، وايضًا عماد السيد الحارس الثاني للإصابة، لكن عمر صلاح الحارس الثالث نجح في تقديم مباراة جيدة، وأنقذ مرمى الزمالك من عدة فرص خطيرة.

وسيفتقد الزمالك لمهاجمة الأساسي عمر السعيد في مباراة الإياب، وكذلك للظهير الأيمن حمدي النقاز، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وسيعمل السويسري كريستيان جروس على تجهيز المغربي خالد بوطيب الذي ابتعد عن المشاركة مع الفريق في الفترة الأخيرة، وذلك لحل أزمة مركز رأس الحربة، في ظل غياب عمر السعيد، ورغبة الفريق في الفوز بفارق هدفين في لقاء الإياب.

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من الحارس الأول إلى المهاجم الأساسي.. العقوبات تهدد تتويج الزمالك بالكونفدرالية

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