John Wick: Chapter 3 يزيح Avengers :end game من الصدارة .. فيديو

تصدر فيلم John Wick: Chapter 3 – Parabellum شباك تذاكر السينما الامريكية الـ بوكس اوفيس بعد طرحه يوم 15 مايو الجاري محققا إيرادات بقيمة 57 مليون دولار أمريكي.



الفيلم هو الجزء الثالث في سلسلة أفلام جون ويك و يأتي بعد فيلمي جون ويك وجون ويك: الفصل 2، ومن بطولة كيانو ريفز، هالي بيري، إيان ماكشين، روبي روز، هيرويوكي سانادا، لانس ريديك، بوبان ماريانوفيتش ولورنس فيشبورن.



وتراجع مركزا واحدا عن الصدارة فيلم Avengers :end game بعد تصدره لـ البوكس اوفيس 3 اسابيع على التوالي ، محققا في هذا الاسبوع بالولايات المتحدة الامريكية 29 مليون و411 الف دولار امريكي.



دارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ 6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصيراﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.



