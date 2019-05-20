برج الحظ الحلقة 14.. الحمل مغامر والعقرب مسيطر .. طريقة الحب عند كل منهم

قال رئيف رأفت، خبير الأبراج والفلك، أن طريقة كل برج تختلف عن الآخر فى الحب والمشاعر فلكل برج سماته التى تميزه عن غيره من الناحية العاطفية.



وكشف رئيف ببرنامج "برج الحظ" على موقع صدى البلد الإخبارى، عن طريقة حب كل برج ..



الحمل .. مغامر فى الحب

الثور .. يحب التملك

الجوزاء.. يفكر بعقله أكثر من العاطفه

السرطان.. يهتم بمشاعره و بالحب

الأسد ..عاشق للحب وكريم بمشاعره

العذراء.. عقلانى و يؤمن بالحب

الميزان..رومانسى و مشاعره قوية

العقرب.. مندفع فى الحب و مسيطر

القوس.. صريح و عملى فى الحب

الجدى.. شخص واقعى ويؤمن بالحب و لكنه غيور جدا

الدلو.. يحب الحرية ولا يفضل العلاقات التى تضعه فى الضغوطات

الحوت.. ملك الرومانسية