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تعليم

الهيئة الألمانية والبحث العلمي ينظمان مسابقة مختبر الجدران المتساقطة

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:27 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
تعلن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فتح باب التقدم لمسابقة "مختبر الجدران المتساقطة" وتعد هذه المسابقة تعاون مشترك مع وزارة الخارجية الألمانية الفدرالية، وتستضيفة الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي (DAAD) بدعم من مركز الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC)، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT)، ومؤسسة مصر الخير ومكتبة الإسكندرية، وبيت السناري.

ومسابقة مختبر الجدران المتساقطة هي شكل ملهم ومتعدد التخصصات للمواهب المتميزة، حيث يوفر الفرصة للشباب الأكاديميين المتميزين ورجال الأعمال والمتخصصين من جميع المجالات سواء في مجال الزراعة أو الطب أو الاقتصاد أو الهندسة إلي العلوم الإنسانية؛ لتبادل أفكارهم الرائدة من خلال تقديمها في ثلاث دقائق على خشبة المسرح لإثبات قدراتهم أمام لجنة التحكيم المكونة من أعضاء متميزين لهم خبرة في مجالات التخصص ذات الصلة، لتهدف بذلك تعزيز الإبتكارات العلمية والتجارية وتعزيز التبادل بين العلماء البارزين والمهنيين الخارجين من مختلف مجالات الخبرة.

ويتم التقدم من خلال الموقع التاليhttp://falling-walls.com/lab/apply، ولإرسال مقطع فيديو قصير لتوضيح الفكرة أو المشروع عن طريق البريد الإلكتروني التالي[email protected] ، ليكون آخر موعد للتقدم في 16 يونيو 2019، كما أكد البيان الصادر من الأكاديمية علي أن المسابقة ستشمل هذا العام مناطق خارج القاهرة لتمكين الشباب لعرض الأفكار الخلاقة والوصول لكل من يرغب في المشاركة بالمسابقة. وستقام المرحلة النهائية من مسابقة "مختبر الجدران المتساقطة" في 25 يوليو 2019 ببيت السناري.

وسيحصل الفائز علي رعاية كاملة للسفر والمشاركة ليمثل مصر في المرحلة الكبرى من المسابقة الدولية "الجدران المتساقطة" ببرلين في نوفمبر حيث يجمع "فينالي" 100 مشارك، ليحصل كل من وصل للنهائيات على الفرصة لعرض أعماله البحثية أو فكرته أمام لجنة عليا من النخبة على المستوى الأكاديمي والبحثي والتجاري.

ومن الجدير بالذكر إنه تم إجراء أول مختبر للجدران المتساقطة في عام 2011 في برلين وبعد النجاح الكبير الذي حققه، قامت مؤسسة الجدران المتساقطة بتمديد شكلها على نطاق عالمي في عام 2012. ومنذ ذلك الحين، تجري المختبرات الدولية في مدن نابضة بالحياة حول العالم على مدار العام. وحتى الآن تم إجراء مختبرات الجدران المتساقطة في حوالي 52 دولة.

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