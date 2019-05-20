الصين تحث أمريكا على وقف الأفعال الاستفزازية في بحر الصين الجنوبي

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إنها "تحث الولايات المتحدة بشدة على وقف مثل هذه الأفعال الاستفزازية"، بعدما قال الجيش الأمريكي إن إحدى سفنه الحربية أبحرت قرب جزيرة سكاربورو شول المتنازع عليها والتي تطالب الصين بالسيادة عليها في بحر الصين الجنوبي.



أدلى المتحدث باسم الوزارة لو كانج بالتصريح خلال إفادة صحفية يومية في بكين.



وكانت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية أبحرت، اليوم الإثنين، بالقرب من جزيرة سكاربورو المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، في مناورة من المرجح أن تتسبب في احتجاجات جديدة من الصين.