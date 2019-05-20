احذر..النوبات القلبية أكثر شدة في الصباح من الليل

حذر الباحثون من أن الأزمات القلبية التي تحدث غالبًا في الصباح تميل إلى أن تكون أكثر حدة من التي تحدث في الليل.



وناقشت دراسة نشرت في مجلة "علم المناعة" ، كيف يؤثر وقت اليوم على شدة الإصابات، بدءًا من الحساسية إلى النوبات القلبية.



وقال كريستوف شيرمان ، كبير الباحثين في الدراسة فى جامعة جنيف بسويسرا: "هذا أمر مثير للدهشة ويجب أن يكون ذا صلة بالتطبيقات السريرية"، ووفقا للباحثين ففي كل من البشر والفئران تتذبذب أعداد خلايا الدم البيضاء أيضًا بطريقة يومية ، مما يثير مسألة ما إذا كان من الممكن يومًا ما تحسين الاستجابة المناعية من خلال التوعية واستخدام الساعة اليومية.



وبالنسبة للدراسة، اهتم الباحثون بدراسات منفصلة قارنت بين إيقاعات وقت مناعة الخلايا في الظروف العادية والالتهابات والمرض.. وقال شيرمان: "يعتبر التحقيق في إيقاعات الساعة البيولوجية في المناعة الفطرية والتكيفية أداة عظيمة لفهم التفاعل الفسيولوجي والتتابع المعتمد على الوقت للأحداث في توليد استجابات مناعية".. وعلق شيرمان قائلًا : "يكمن التحدي في كيفية توجيه فهمنا الآلي المتزايد لعلم المناعة اليومي إلى علاجات مصممة خصيصًا للمرضى البشر".

