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أخبار العالم

الادعاء السويدي يطالب بإصدار أمر اعتقال لمؤسس ويكليكس

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:24 ص
الادعاء السويدي يطالب
الادعاء السويدي يطالب بإصدار أمر اعتقال لمؤسس ويكليكس
رويترز
قدمت نائبة المدعي العام السويدي، التي تقود تحقيقا في مزاعم بارتكاب مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج جريمة اغتصاب، طلبا، اليوم الاثنين، إلى محكمة محلية لاعتقاله غيابيا.

وإذا وافقت المحكمة على طلب الادعاء ستكون تلك الخطوة الأولى في عملية تسلم أسانج من بريطانيا التي يقضي فيها حكما بالحبس خمسين أسبوعا لعدم المثول أمام المحكمة بعد الإفراج عنه بكفالة.

وأعادت السويد فتح تحقيق في مزاعم ارتكاب أسانج للاغتصاب الأسبوع الماضي. وظهرت الاتهامات للمرة الأولى في عام 2010 لكن جرى إسقاطها في 2017 بعد أن لجأ أسانج لسفارة الإكوادور في لندن.

واعتقل أسانج، الذي نفى الاتهامات، في لندن الشهر الماضي بعد أن قضى سبعة أعوام داخل السفارة.

وقالت إيفا-ماري بيرشون نائبة المدعي العام في بيان اليوم الاثنين "طلبت من المحكمة الجزئية اعتقال أسانج غيابيا لسبب محتمل وهو الاشتباه في ارتكاب اغتصاب".

وأضافت أنها ستصدر مذكرة اعتقال أوروبية لتسليم أسانج للسويد إذا قررت المحكمة اعتقاله.

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