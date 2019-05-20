عز يسجل 11.890 ألف جنيه للطن.. أسعار الحديد اليوم الاثنين 20-5-2019

ارتفعت أسعار الحديد فى مستهل تعاملات، اليوم الاثنين 20 مايو 2019، وسجل متوسط أسعار الحديد نحو 11.650 جنيه.



وسجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و780 جنيها للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و890 جنيها، وحديد العتال 11 ألفًا و650 جنيها، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.



وسجل حديد بشاي 11 ألفًا و750 جنيهًا للطن، وبلغ سعر حديد المراكبي 11 ألفًا و600 جنيه، والجيوشي وحديد مصر ستيل 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد العشري 11 ألفًا و600 جنيه.

