حشد من المثقفين يشارك في إحياء ذكرى مجدي الجابري بمؤسسة بتانة

تقيم مؤسسة بتانة الثقافية احتفالية الشاعر الكبير مجدي الجابري في التاسعة مساء بعد غدٍ الأربعاء.



وتواكب الاحتفالية ذكرى مرور عشرين سنة على وفاة الجابري، وسيشارك فيها الدكتور شاكر عبدالحميد، الدكتورعاطف عبيد، شعبان يوسف، مسعود شومان، شحاتة العريان، خالد حسان، محمود فهمي، عبده الزراع، سيد محمود، إبراهيم داود، أيمن هيبة، طارق إمام، كمال أبو النور.



وتتضمن قائمة المبدعين الذين أبدوا الرغبة في المشاركة في إحياء ذكرى مجدي الجابري كذلك كلا من حسن عبدالموجود، سعيد شحاتة، عبدالناصر حنفى، د. سهير المصادفة، طارق هاشم،أحمد سراج، أحمد الجعفري، مصطفى عبادة، أيمن سالم، مؤمن سمير، سعيد عبدالمقصود، وغيرهم.



وسيقدم الشاعرالكبير إبراهيم عبدالفتاح شهادة عبر "سكايب" نظرًا لوجوده خارج مصر.. والدعوة مفتوحة لكل أصدقاء ومحبي الشاعر الكبير الراحل مجدي الجابري للمشاركة في هذه الاحتفالية بمقر مؤسسة بتانة 34 شارع طلعت حرب، عمارة يعقوبيان بوسط القاهرة.