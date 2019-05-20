اليوم.. ورشة الزيتون تناقش رواية محمد بركة أشباح بروكسل

تقيم ورشة الزيتون في التاسعة مساء اليوم الإثنين ندوة لمناقشة رواية "أشباح بروكسل" للكاتب محمد بركة والصادرة حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.



يشارك في المناقشة الناقد الدكتور محمد السيد إسماعيل والشاعر عيد عبد الحليم والشاعر أسامة حداد وتدير الندوة الكاتبة حنان عزيز.



تتناول الرواية تيمة الحب والإرهاب من خلال كاتب مصري ينتقل للعمل مراسلا صحفيا في العاصمة البلجيكية بروكسل فيقع في غرام الإيطالية "كارلا"، كما يصبح شاهد عيان على أفكار تنظيمات دينية متطرفة تريد فرض أجندتها على المجتمع الغربي.



الرواية تحمل كذلك رؤية متشائمة لعلاقة الغرب بالإسلام من خلال نزول الجيش البلجيكي للشوارع وفرض حظر التجوال والقبض على المسلمين بالاشتباه، كما تبرز أساليب تحايل بعض أفراد الجالية العربية على السلطات البلجيكية للحصول على برامج إعانة مالية اجتماعية لا يستحقونها.



وأصدر محمد بركة من قبل ثلاث روايات هي "الفضيحة الإيطالية" و"عشيقات الطفولة" و"الزائر"، بعد مجموعتين قصصيتين هما "كوميديا الانسجام" و"3 مخبرين وعاشق".



