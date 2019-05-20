الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للإسماعيلي..غدا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي اليوم باستاد مختار التتش إستعدادًا لمواجهة الإسماعيلى المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء باستاد الجيش المصري ببرج العرب في المباراة المؤجلة من المرحلة الـــ18 لمسابقة الدوري الممتاز.



ومن المقرر أن يدخل الفريق في معسكر مغلق غدًا بالإسكندرية بعد ان يختار الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي المدير الفني قائمة من 20 لاعبًا للسفر بهم الي هناك، ويفقد الفريق الأحمر في تلك المباراة جهود كل من حمدي فتحي بسبب الإنذار الثالث وإسلام محارب وعلي لطفي وأحمد الشيخ للإصابة وأحمد حمودي وأحمد علاء ومحمد شريف بسبب وجهة نظر فنية.