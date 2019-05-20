امتحانات اولى ثانوي.. طلاب المدارس الحكومية: بعض أسئلة الأحياء غير مباشرة

أنهى منذ قليل طلاب المدارس الحكومية اولى ثانوي امتحان مادة الاحياء ، في جميع اللجان الموجودة على مستوى الجمهورية



أعلن المسئولون عن إدارة منظومة الامتحانات الالكترونية ان منصة الامتحان كانت تعمل بشكل جيد في جميع لجان امتحانات اولى ثانوي اليوم ، وهو الامر الذي جعل عملية تأدية امتحان الاحياء تتم بشكل إلكتروني في المدارس المجهزة



وقال المسئولون ان هناك غرفة عمليات مركزية تتابع لحظة بلحظة ما يحدث في كل لجنة امتحانية موجودة في شتى انحاء الجمهورية ، وذلك استعدادا للتدخل السريع لحل اي ازمات او مشكلات تؤثر سلبا على سير العملية الامتحانية



ومن جانبهم ، عبر طلاب مدرسة الإبراهيمية الثانوية بالسيدة زينب عن صعوبة بعض اسئلة مادة الاحياء.



حيث قال الطلاب ان الامتحان مكون من ١٧ سؤالا موضحين ان معظم الاسئلة كانت غير مباشرة و تحتاج إلي تفكير



وكان قد دخل في التاسعة من صباح اليوم، طلاب اولى ثانوي الدارسون بالمدارس الحكومية إلى لجانهم الامتحانية ، لآداء امتحان مادة الاحياء على منصة الامتحان الالكتروني عبر أجهزة التابلت .



واستمر زمن الامتحان بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية من الساعة 9 صباحا حتى العاشرة والنصف صباحا ، ثم يؤد طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية الامتحان في نفس المادة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثانية والنصف عصرًا.