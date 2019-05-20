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أخبار العالم

سول: ننظر بحكمة في دعوة اليابان لاجتماع لجنة التحكيم بشأن "العمل القسري"

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:38 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
أ ش أ
قال مصدر في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ،اليوم الاثنين، إن الحكومة اليابانية طلبت عقد اجتماع لجنة التحكيم فيما يتعلق بقرارات المحكمة العليا الكورية الجنوبية التي أمرت شركات يابانية بتعويض ضحايا العمل القسري الكوريين في زمن الحرب الكورية.

وأضاف المصدر - وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن الوزارة تلقت صباح اليوم عبر قنوات دبلوماسية، رسالة رسمية من الجانب الياباني، تدعو إلى إحالة قضية العمل القسري إلى لجنة التحكيم استنادا إلى معاهدة 1965 التي كانت تهدف إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأوضح أن الحكومة ستنظر بحكمة في جميع العناصر ذات الصلة ولكن من الصعب تشكيل لجنة التحكيم بدون موافقة الجانب الكوري الجنوبي، حيث يجب أن تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء، بحيث تضم عضوا عن كلا البلدين والعضو الأخير من دولة ثالثة.

يذكر أن المعاهدة تقضي بأنه يتوجب على الجانبين حل النزاعات ذات الصلة عن طريق القنوات الدبلوماسية، وفي حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، تحال القضية وقتئذ إلى لجنة التحكيم.

وكانت الحكومة اليابانية قد دعت الجانب الكوري الجنوبي في 9 يناير الماضي إلى إجراء المشاورات بين الحكومتين الكورية الجنوبية واليابانية، مطالبة له بتقديم الإجابة قبل 30 يوما، غير أن الحكومة الكورية الجنوبية لم ترد على هذه الدعوة.

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