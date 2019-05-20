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تعليم

قلم التابلت خطه وحش.. طلاب أولى ثانوى بالجيزة: سهولة امتحان الأحياء كانت مفاجأة.. فيديو

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:25 م
صدى البلد
كريم ناصر - عدسة: محمد أبو النور
رصد "صدى البلد" علامات البهجة والسرور على وجوه طلاب الصف الأولى الثانوى أمام لجان مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالدقى بعد تأديتهم لامتحان مادة الأحياء الذي يعد ثانى امتحان لهم في ماراثون الامتحانات وفقا للنظام الجديد.

قالت منة محمد إحدى طالبات أولى ثانوى: "الامتحان كان فيه جزئيات من خارج المنهج، والامتحان على التابلت سهل حاجات كتير جدا علينا".

وأضافت يارا أحمد أن أكبر مشكلة واجهتهم هى الكتابة بالقلم على التابلت قائلة: "الخط بيطلع وحش"، مشيرة إلى أن وقت الامتحان غير كاف لحل جميع الأسئلة.

وأشارت ريم حسن إلى عدم قدرتهم على التركيز فى الامتحان بسبب وحود عدادا للوقت بالتابلت، ما يشعرهم ببعض الخطورة قلقا من أن ينتهى الوقت، ما أصابهم بالارتباك.

وأكدت مى محمد أن الامتحان عمل على التابلت بشكل جيد جدا، ولكن هناك بعض الأسئلة اعتمدت على معلومات عامة تمت دراستها فى مرحلة الإعدادية فلم نستطيع الإجابة عنها.

وتابعت ميار علي قائلة إنها تركت حوالى 6 أسئلة دون حلها بسبب ضيق وقت الامتحان، بالإضافة إلى عدم قدرتها على الكتابة بالقلم اللوحى على التابلت.

يذكر أن امتحانات أولى ثانوي بدأت أمس الأحد 19 مايو، وتستمر حتى يوم الخميس 30 مايو 2019، وفقا للجدول ‏الرسمي المعتمد.

وتنعقد امتحانات أولى ثانوي بشكل إلكتروني داخل 1700 مدرسة حكومية تم تجهيزها بالبنية التحتية التقنية اللازمة لأداء الامتحان بأمان على التابلت بدون الاعتماد على الشريحة أو الإنترنت، بينما يوجد 500 مدرسة ثانوية على مستوى الجمهورية لا تزال تعاني من مشكلات فنية، وبالتالي تقرر أن يتم عقد امتحانات أولى ثانوي فيها بشكل ورقي وليس إلكترونيا هذا العام لحين اكتمال تجهيزها.

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