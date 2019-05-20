اعترفت بارتكاب 11 واقعة.. ضبط زعيمة نشل الموبايلات في مواقف القليوبية

تمكن ضابط مباحث مركز بنها من ضبط ربة منزل تخصصت في أعمال النشل وسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بمواقف السيارات أحيلت المتهمة للنيابة، فتولت التحقيق.



وكانت المعلومات السرية وردت لضباط وحدة مباحث مركز شرطة بنها مفادها قيام " ا م ع " 38 ربة منزل ومقيمة كفر أبو ذكري – دائرة المركز واخر عرب الرمل – قويسنا – منوفية والسابق اتهامها في 4 قضايا ( سرقة – نشل ) بممارسة نشاط إجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف الخلوية بأسلوب النشل في مواقف السيارات.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمه حال تواجدها بموقف سيارات الرملة دائرة المركز، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت بصحتها، واعترفت بارتكابها 11 واقعة سرقة هواتف خلوية بدائرة المركز (محددة) تم بإرشاد المتهمة ضبط الهواتف المحموله المستولى عليها في الوقائع المشار إليها.