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احذر تناول عصير الفاكهة يهدد حياتك

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:33 م
احذر تناول عصير
احذر تناول عصير الفاكهة يهدد حياتك
أ ش أ
أكدت دراسة طبية أمريكية جديدة أن عصير الفاكهة قد يزيد من خطر الموت ، بنفس القدر الذي تسببه المشروبات السكرية ، وتشير الدراسة إلى أن عصائر الفاكهة ليست أفضل بكثير في الواقع.

وقال معد الدراسة جان ويلش فى جامعة "نيويورك": "قد يتعرض كبار السن الذين يشربون المزيد من المشروبات السكرية ، والتي تشمل عصير الفاكهة والمشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة بالسكر ، لخطر الوفاة في وقت مبكر".. وأضاف :" يجب أن تشمل الجهود المبذولة لخفض استهلاك المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة بالسكر عصائر الفاكهة ، ويجب أن تشمل هذه الجهود البالغين والأطفال".

وفي هذه الدراسة ، جمع الباحثون بيانات حول 13،440 من الرجال والنساء ، متوسط العمر 64 ، وكان 71 في المائة من هؤلاء المشاركين يعانون من السمنة المفرطة أو زيادة الوزن.. سئل المشاركون عن عدد المشروبات المحلاة بالسكر التي يستهلكونها. على مدى ست سنوات.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين شربوا معظم المشروبات المحلاة بالسكر بما في ذلك عصير الفاكهة بنسبة 100 في المئة لديهم احتمالات أعلى للوفاة أثناء الدراسة ، مقارنة بأولئك الذين شربوا كميات أقل من هذه المشروبات.. علاوة على ذلك ، زاد كل مشروب إضافي بقيمة 12 أونصة من الخطر أكثر.

في الولايات المتحدة ، يستهلك حوالي نصف السكان مشروبًا واحدًا على الأقل من السكر المحلى يوميًا ، وفقًا لما قالته مارتا جواش فيري ، عالمة أبحاث في قسم التغذية بجامعة هارفارد تي. مدرسة تشان للصحة العامة ، في بوسطن.

وأضافت "يدرك معظم الناس أن المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة بالسكر بما في ذلك ثمار الفاكهة ومشروبات الطاقة - ترتبط بزيادة الوزن والآثار الضارة بالصحة. ولكن لا يزال ينظر كثير من الناس إلى عصائر الفاكهة كخيار صحى ".. وأشارت إلى أن الأدلة أظهرت أن المشروبات المحلاة بالسكر مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض السكر وأمراض القلب والسمنة ، بينما كانت الأدلة أقل وضوحا بالنسبة لعصائر الفاكهة.

وأوضح الباحثون أن العصير الكامل يحتوي على بعض العناصر الغذائية ، وقد يكون ذلك مفيدًا للصحة ، ولكنه يحتوي أيضًا على كميات عالية نسبيًا من السكر من المصادر الطبيعية.. وأضافوا :" إنه على الرغم من أن عصائر الفاكهة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكر وأمراض القلب ، إلا أن ثمار بأكملها لم تكن كذلك ، مشيرين إلى أن التوصيات الحالية تشير إلى شرب ما لا يزيد على 4 إلى 6 أونصات من العصير يوميًا.

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