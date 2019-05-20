5 تذاكر حدا أقصى لكل مشجع في بطولة أمم أفريقيا

قررت اللجنة المنظمة لبطولة امم افريقيا 2019 بالاتفاق مع اتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" تحديد 5 تذاكر كحد أقصى لكل فرد لحضور المباراة الواحدة في بطولة امم افريقيا حال اصطحابه احد افراد اسرته .



تستضيف مصر بطولة امم افريقيا 2019 المقرر انطلاقها يوم 21 يونيو المقبل علي ان يكون ختامها بحفل في مباراة النهائي يوم 19 يوليو .



جدير بالذكر ان البطولة 24 فريقا يتم تقسيمهاالي 6 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الي دور ال16 بالاضافة الي 4 فرق افضل مركز ثالث في كل مجموعة .