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رياضة

5 تذاكر حدا أقصى لكل مشجع في بطولة أمم أفريقيا

الإثنين 20/مايو/2019 - 01:09 م
صدى البلد
عبدالله هشام
قررت اللجنة المنظمة لبطولة امم افريقيا 2019 بالاتفاق مع اتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" تحديد 5 تذاكر كحد أقصى لكل فرد لحضور المباراة الواحدة في بطولة امم افريقيا حال اصطحابه احد افراد اسرته .

تستضيف مصر بطولة امم افريقيا 2019 المقرر انطلاقها يوم 21 يونيو المقبل علي ان يكون ختامها بحفل في مباراة النهائي يوم 19 يوليو .

جدير بالذكر ان البطولة 24 فريقا يتم تقسيمهاالي 6 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الي دور ال16 بالاضافة الي 4 فرق افضل مركز ثالث في كل مجموعة .

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