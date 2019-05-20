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وإحالة المخالفين للتحقيق .. تغيير أسماء مساجد الإخوان والجمعية الشرعية وأنصار السنة بالمنيا

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:30 م
صدى البلد
ايمن رياض
عقد فضيلة الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، اجتماعًا بأعضاء التفتيش والمتابعة بحضور الشيخ حسانين عبد الحكم حسانين، مدير الدعوة، لتقييم الأداء في النصف الأول من شهر رمضان من خلال المتابعة الميدانية للمساجد والعاملين بها وجميع الأنشطة الرمضانية والقرآنية والدعوية والتوعية بالمساجد.

ناقش الاجتماع متابعة ترشيد استخدام الكهرباء والمياه والإلتزام بتعليمات إستخدام مكبرات الصوت الخارجية وإقامة شعائر الجمعة بالزوايا.

اضافة الى تنفيذ القرار رقم 104 لسنة 2019 بشأن تغيير أسماء مساجد الجمعية الشرعية وأنصار السنة أو اى مسجد يحمل أسم أحد أعضاء الجماعة الإرهابية وتعليق لافته على المسجد تحمل أسم المسجد الجديد الوارد بالقرار الوزارى وسرعة متابعة وحصر المساجد التى تم تبديل المسمى من جمعية شرعية أو أنصار سنة وبيان مدى تفعيل ذلك على أرض الواقع وإحالة الإدارة كلها للتحقيق حال مخالفة التعليمات.

وكذا متابعة القوافل والدروس وخطب الجمعة والملتقيات الفكرية وجميع الأنشطة خاصة بالمساجد التى بها أئمة للتأكد من وجود الائمه بالمساجد للقيام بمهام عمله وعدم تخلفه أو سفره خارج البلاد.

كما ناقش الاجتماع متابعة الأنشطة في النصف الثاني من شهر رمضان والإعتكاف وصلاة العيد بالمساجد والساحات وكافة التوجيهات التى أصدرتها المديرية وفق ما تراه لصالح العمل في كافة المناحي وإتخاذ كافة الإجراءات حال وجود أي مخالفة.

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