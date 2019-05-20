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مساعد رئيس الجمهورية يتفقد غرفة ملابس نادي الإسماعيلي استعدادا لـ أمم أفريقيا

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:42 م
صدى البلد
انجي هيبة
قام المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية رئيس وزراء مصر السابق يرافقه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية، وهانى أبوريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم ومحمد فضل مدير البطولة بجولة ميدانية بتفقد ومتابعة اللمسات الأخيرة والاستعدادات لاستضافة البطولة الأفريقية المرتقبة لكرة القدم 2019 ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال التطوير ورفع الكفاءة لاستاد نادى الاسماعيلى وما يضمه من منشآت رياضية وملاعب.

وبحسب بيان، الاثنين، رافق الجولة كل من اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية والمهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، والمهندس عبد الله الزغبي، السكرتير العام للمحافظة واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة وجمع كبير من القيادات الأمنية والقوات المسلحة وأعضاء مجلس ادارة النادى الاسماعيلي.

وخلال الجولة تم استعراض وتفقد آخر استعدادات التجهيزات الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، ومتابعة تجهيزات الملاعب وغرف خلع الملابس وكل ما يتعلق بشؤن كرة القدم والاطمئنان على توفر كل ما يلزم من تجهيزات.
مساعد رئيس الجمهورية يتفقد غرفة ملابس نادي الإسماعيلي استعدادا لـ أمم أفريقيا
مساعد رئيس الجمهورية يتفقد غرفة ملابس نادي الإسماعيلي استعدادا لـ أمم أفريقيا
مساعد رئيس الجمهورية يتفقد غرفة ملابس نادي الإسماعيلي استعدادا لـ أمم أفريقيا
مساعد رئيس الجمهورية يتفقد غرفة ملابس نادي الإسماعيلي استعدادا لـ أمم أفريقيا

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