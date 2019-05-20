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أخبار العالم

مقتل 6 أشخاص في هجوم مسلح بجنوب مالي بالقرب من حدود بوركينافاسو

الإثنين 20/مايو/2019 - 12:55 م
مقتل جنود
مقتل جنود
أ ش أ
لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم في هجوم شنه مسلحون في مدينة "كوري" جنوب مالي، والواقعة بالقرب من حدود بوركينا فاسو في منطقة "سيكاسو".

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الاثنين/ أن الأشخاص الذين لقوا مصرعهم هم: (اثنان من رجال الشرطة، واثنان من ضباط الجمارك، وسائقان من غانا)، موضحا أن المسلحين وصلوا إلى المدينة على متن دراجات نارية وسيارات، ولم يعط الراديو المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي هدد بفرض عقوبات على مرتكبي اعتداءات في مالي استهدفت قوة حفظ السلام الأممية (مينوسما)؛ وذلك في بيان صدر غداة مقتل عنصر نيجيري في قوة الأمم المتحدة.

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