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حوادث

بيحرقها ويرميها .. ضبط موزع بريد يتخلص من الخطابات لعدم تسليمها لأصحابها

الإثنين 20/مايو/2019 - 01:06 م
موزع بريد يتخلص من
موزع بريد يتخلص من الخطابات لعدم تسليمها لاصحابها
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط موزع ببريد أسوان لقيامه بالتخلص من الخطابات وعدم تسليمها لأصحابها.

وردت معلومات لمباحث فرع بريد منطقة جنوب الصعيد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تفيد قيام ( موزع بمنطقة توزيع أسوان - 37 سنة- بالتخلص من الخطابات وعدم تسليمها لأصحابها ) .

بإجراء التحريات والفحص تبين صحة ما ورد من معلومات وقيام المذكور بإستلام الخطابات وحرقها (دون تسليمها لأصحابها) - وتزوير توقيع المرسل إليهم بما يفيد استلامهم المسجلات على خلاف الحقيقة وإثبات أرقام بطاقات تحقيق شخصية وهمية.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة تمكنت إحداها من ضبطه وبحوزته جوال بداخله ( 2754 خطابا ) أثناء قيامه بمحاولة حرقها فى أحد الأماكن النائية .

بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط إعترف بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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