طلاب ٦٣ مدرسة أدوا امتحانات أولي ثانوي بالتابلت في سوهاج. صور

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، صباح اليوم الاثنين، سير إمتحانات الصف الأول الثانوى بعدد من المدارس بالمحافظة، يرافقه الدكتوررعمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم.



وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج ان المحافظ بدأ جولته بزيارة مدرسة الشيماء الثانوية بنات، بحي شرق سوهاج ثم تفقد مدرسة أسماء بنت أبي بكر بحي غرب سوهاج، حيث تفقد إنتظام سير الإمتحانات للصف الأول الثانوي.



وقال "التوني" أن المحافظ وجه مسئولي التربية والتعليم، بمتابعة انتظام سير الإمتحانات، والتأكد من عدم وجود مشاكل أو معوقات في دخول الطلاب على منصة الامتحانات عن طريق الحاسب اللوحى "التابلت"، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات للصف الأول الثانوي وفقا للضوابط الوزارية المحددة .



وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ وجه بضرورة توفير الهدوء وكافة سبل الراحة للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، ومنع أي محاولات للغش ومواجهتها بكل حزم، لافتًا الى أن الواحدات المحلية وضعت خطط بديلة لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي مع استمرار قوته خلال فترة الإمتحانات بكافة المدارس بجميع المدن والقرى، فضلًا عن منع الباعة الجائلين من التواجد بالقرب من اللجان.



ومن جانبه أكد الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أنه تم تجهيز اللجان بالمدارس بالشكل المناسب الذي يضمن للطلاب أداء الامتحانات في أجواء مناسبة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي شكاوى وحلها فورًا.



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم أنه يؤدي إمتحانات الصف الأول الثانوي هذا العام 16809 طالب وطالبة في 11 إدارة تعليمية، بـ 86 مدرسة ثانوي، منهم 1717 طلاب منازل، و119 طلاب خدمات، مشيرا إلى أن عدد المدارس التى بها بنية إلكترونية جاهزة لإستقبال الإمتحانات 66 مدرسة، مضيفًا أن الامتحان الإلكتروني مستمر، وأي مشكلة تواجه الطلاب سيتم اللجوء إلى الحل البديل وهو الاختبار الورقي لافتا إلي من أدوا الامتحان بالتابلت طلاب ٦٣ مدرسة و٣ مدارس أدوا الامتحان بالنظام الورقي كما يوجد ٢٠ مدرسة أخري لم تصلها الشبكات وتم تأدية الامتحانات بها ورقيا







