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محافظات

توريد 107 آلاف طن قمح لشون وصوامع كفر الشيخ

الإثنين 20/مايو/2019 - 01:00 م
صدى البلد
محمود زيدان
أعلن عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ المتحدث الرسمي للمديرية، أن إجمالي ما تم توريده من القمح منذ بداية الموسم الحالي في 15 أبريل الماضي وحتى اليوم، بلغ 106 آلاف و962 طن قمح و487 كيلوجرامًا.

وأضاف مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، في بيان، الأربعاء، أنه يجرى توريد القمح من خلال 23 منفذًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأشار إلى أن هناك متابعة من الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث جرى تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها.

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