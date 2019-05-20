خلاف أمريكي صيني يهدد بإشعال الحرب العالمية الثالثة.. ترامب: لن تتحول لقوة عظمى.. بكين ترد باتخاذ إجراءات مضادة

- فشل المفاوضات الأمريكية الصينية يهدد بحرب بين أكبر قوتين في العالم

- ترامب: الاقتصاد الصيني ليس جيدًا - لوكانج: التجارة والاستثمار بين الدول يجب أن تبنى على الاحترام والمساواة والمنفعة المتبادلة





تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء حديثه إلى قناة فوكس نيوز بأنه كان "سعيدًا جدًا" بالمشهد التجاري بين واشنطن وبكين، وعلى الرغم من أن الصين تريد أن تصبح أكبر قوة عظمى في العالم، فإن ذلك "لن يحدث معي"، وفقا لتصريحه اليوم الاثنين، على القناة الأمريكية ، في رسالة إلى العالم.





ويأتي التصريح في الوقت الذي يحاول فيه الجانبان حل الخلافات بعد تحرك ترامب في يونيو الماضي لفرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على السلع الصينية بقيمة 50 مليار دولار في محاولة لمعالجة العجز التجاري الأمريكي الصيني.





ومنذ ذلك الحين، تبادل البلدان فرض العديد من عدة جولات من الرسوم التجارية الجديدة في شد الحبل التجاري الثنائي.





وعلى الرغم من أن الصين تريد أن تصبح أكبر قوة عظمى في العالم ، فإنها "لن تحدث معي".





تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قناة "فوكس نيوز" بأنه كان "سعيدًا جدًا" بالمشهد التجاري بين واشنطن وبكين، وعلى الرغم من أن الصين تريد أن تصبح أكبر قوة عظمى في العالم ، فإن ذلك "لن يحدث معي".





وعندما سئل عن لعبة نهاية محتملة للحرب التجارية الثنائية، قال: "نحن نأخذ مليارات الدولارات، ومن الواضح أن الصين ليست في وضع جيد مثلنا.





وأضاف أن الاقتصاد الصيني ليس جيدًا في الوقت الحالي.





جاءت تصريحات ترامب بعد أن غرد الأسبوع الماضي بأن بكين تحلم بأن نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أو أي مرشح ديمقراطي آخر سيحصل على أعلى منصب في المكتب البيضاوي في عام 2020.





الا أنه في أبريل، أعلن بايدن أنه سيدخل السباق الرئاسي للولايات المتحدة لعام 2020.





واضاف ترامب: شعرت الصين أنهم تعرضوا للضرب المبرح في المفاوضات الأخيرة لدرجة أنهم ربما جادلوا ترامب في انتظار الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة.





وفي وقت سابق، انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في واشنطن العاصمة، وفشلت في تحقيق أي نتائج.





وقام البيت الأبيض، بدوره ، بتقديم مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية على البضائع الصينية بقيمة 200 مليار دولار، حيث تعهدت بكين بالانتقام من هذه الخطوة.





وشددت بكين على انه "يجب أن تقوم التجارة والاستثمار بين الدول على الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة"





وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج "فيما يتعلق بالإجراءات المضادة التي ستتخذها الحكومة والشركات الصينية، يرجى الانتظار والنظر"





وفي تطور منفصل، انتقدت بكين قرار الحكومة الأمريكية بإدراج شركة الاتصالات الصينية العملاقة Huawei على القائمة السوداء، معربةً عن عزمها على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية "الحقوق المشروعة" للشركات الصينية.





ودخلت الولايات المتحدة والصين في نزاع تجاري منذ يونيو الماضي ، عندما تحرك ترامب لفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على البضائع الصينية بقيمة 50 مليار دولار.





ويشار إلى أن هناك مخاوف من أن تلحق الممارسات التجارية الصينية الضرر بالشركات الأمريكية بينما تعلو من جوانب اخرى مطالب تعديل شروط التجارة بين البلدين، ومنذ ذلك الحين، تبادلت القوتان الاقتصاديتان عدة جولات من الرسوم التجارية الجديدة.