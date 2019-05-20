شاهد.. لحظة انهيار مبنى من 21 طابقا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

عرضت فضائية "روسيا اليوم" ، لحظة انهيار مبنى من 21 طابقا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية حيث تجمعت الحشود لمشاهدة تفجير برج مارتن وهو أطول مبنى في المنطقة، المكون من 21 طابقًا.



وعلى مدار السنوات الطويلة شغل هذا المبنى المقر الرئيسي لمصنع الفولاذ، الذي كان ثاني أكبر مصنع للصلب في أمريكا. وظل المبنى شاغرًا لعشر سنوات أخيرة بعد توقف المصنع عن العمل وإفلاسه في العام 2003.

