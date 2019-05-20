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محافظات

محافظ القليوبية يشهد ورشة عمل تعريفية بإدارة الأزمات بالديوان

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:44 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اجتماعا مع مديري إدارة الأزمات على مستوى المحافظة بحضور الدكتور عواد أحمد السكرتير العام المحافظة وأحمد عبد الهادي، مدير عام الإدارة العامة للأزمات.

وقال المحافظ إنه تم عمل ورشة عمل استعرضت خلالها مهام الإدارة وكيفية استباق الأزمة وفحصها والتعامل معها مع وضع السياسات العامة والخطط لمواجهة الأزمات بالإضافة إلي حصر جميع إمكانيات المحافظة بشكل دائم ومستمر مع وضع خطط تأمين لمواجهة الأزمة قبل حدوثها

وأكد المحافظ خلال الاجتماع ضرورة توفر قاعدة بيانات تربط الاجهزة التنفيذية في هذا المجال على مستوي المحافظة للتواصل المستمر.

وناقش الاجتماع فاعلية إدارة المهام والتدريب والتي تقوم بإعداد التقارير والفيديو كونفرانس وكيفية عقد ورش عمل ودورات تأهيلية لمواجهة الأزمات ومعاونة قسم التخطيط وتبادل المعلومات والمتابعة.

وفي نهاية الورشة أكد المحافظ أهمية هذه الإدارة لكونها من أهم الإدارات الحيوية لأنها تمس روح المواطن وممتلكات الدولة وإن علم إدارة الأزمات علم عالمي تهتم به الدولة لما له دور في تقدمها كما هو مجال للإبداع والتطوير مشددا على ضرورة عقد دورات تدريبية للعاملين به بصورة دورية مع عقد ورش عمل دائمة متطورة وتدريبهم علي مواجهة الأزمات.

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