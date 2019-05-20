أحاديث نبوية ومحاضرات دينية .. ورش ومعارض فنية مكثفة بثقافة المنوفية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بكافة مواقعها الثقافية، حيث أقام قصر ثقافة الطفل بشبين الكوم ورشة فنية للأطفال لأشكال الفوم، وذلك بحضانة فرست، كما تم عرض مجلة حائط عن شهر رمضان ببيت ثقافة سنتريس تحت إشراف الفنانة ليلي رشدي ، اشتملت على مجموعة متنوعة من الأفكار والأحاديث الشريفة وبعض الأغاني الرمضانية، بينما أقام بيت ثقافة الباجور ورشة رسوم أطفال عن شهر رمضان وقد تضمنت أجمل الرسومات التي تعبر فرحة الأطفال بقدوم هذا الشهر الكريم.



ونظم نادي التكنولوجيا ببيت ثقافة البتانون محاضرة بعنوان عرض "PowerPoint"تحت إشراف مسؤول النوادي، وتم فيها التعرف على كيفية فتح البرنامج ومكوناته وعمل بعض العروض وحركة الكلام، بالإضافة إلى معرض فن تشكيلي بيت ثقافة منوف والذي تضمن لوحات فنية رائعة وذلك تحت اشراف مسؤل النشاط، كما أعد بيت ثقافة أشمون ندوة بعنوان "النص والخطاب قراءات في علوم القرآن" تأليف محمد عبد الباسط حاضرها الشيخ نصر عبد الباسط مفتيش بإدارة اشمون، تحدث فيها عن مفهوم القرآن بين الشفهية والتدوين والقران بين النص والخطاب وان الخطاب صار فضاء مفتوحا للجدل والحوار والقرآن منار للعلم والمعرفة والثقافة والمعلومات فى شتى المجالات.



وفي سياق متصل نظمت مكتبة الشاعر محمد عفيفي مطر برملة الانجب محاضرة بعنوان "التعصب وأضراره" حاضرها الشيخ عرفة مصطفي حربيه امام وخطيب بمديرية أوقاف المنوفية واهم ما تناولته المحاضرة إن اﻹسلام دين يسر وسماحة وعرض لبعض النماذج لهذا المفهوم ونبذ الإسلام للعنف والتطرف والتشدد.