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موعد أذان المغرب اليوم الـ16 من شهر رمضان 2019

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 04:21 ص
موعد أذان المغرب
موعد أذان المغرب اليوم الـ16 من شهر رمضان 2019
محمد شحتة
حلَّ علينا اليوم الثلاثاء، السادس عشر من أيام شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجريًّا.

وينشر موقع "صدى البلد"، مواقيت الصلاة لليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجرية -2019م.

وحددت الإمساكية موعد أذان الفجر 3:17 وشروق الشمس 4:058، وصلاة الظهر 11:52، وصلاة العصر 3:28، وصلاة المغرب 6:45، وصلاة العشاء 8:14.

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