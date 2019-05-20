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حقوقيون يطالبون بوقف التنمر في برنامج رامز في الشلال.. فوقي: ما يحدث في برامج المقالب يخالف أبسط القواعد الأخلاقية .. عباس : تساعد على انتشار الظاهرة

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:25 م
صدى البلد
أماني نوار
حقوقي يطالب المجلس الأعلى للإعلام بالتصدي لبرامج المقالب
الأصم الناطق:
التنمر في برامج المقالب جريمة

تسببت حلقة "رامز في الشلال" مع الفنان طاهر أبو ليلة في استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي واتهموه بالتنمر بسبب السخرية من كلامه والمشكلة التي يعاني منها الفنان في أنفه وكان تعليق المشاهدين على الحلقة أن رامز يتعمد التنمر والسخرية من ضيوفه في البرنامج لجذب أكبر عدد من المشاهدات وتقوم فكرة برنامج "رامز في الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم رامز في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين انهالوا عليه بالضرب.

استنكر رامز عباس، الشهير بالأصم الناطق، ظاهرة التنمر التي تساهم عبر محاولة نشرها في قالب فكاهي من خلال برنامج "رامز في الشلال" الذي يتم بثه على قناة mbc وقت الإفطار.

أكد عباس، أن ما حدث مع طاهر أبو ليلة من سخرية من مخارج ألفاظه من جانب رامز جلال يعد جريمة تنمر وتنمى ظاهرة دائمة من الانتقاص من البشر وعدم احترام الاختلاف.

ناشد عباس الحقوقي، سعد عبد الحفيظ عمل ميثاق حقوقي للقنوات المتهمة بإهدار حقوق الإنسان لتصويب ما تثبته عبر شاشتها.

ومن جانبه أكد أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام والتنمية وحقوق الإنسان أن التنمر الذي يحدث في برامج في المقالب يخالف أبسط القواعد الأخلاقية والمهنية للعمل الإعلامي لما يقدمه من مثال سئ للتنمر والإساءة للآخرين وهو ما ينتهك قيم حقوق الإنسان.

طالب "فوقي" المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بالتصدي لمثل تلك البرامج التي يقتدي بها الصغار والكبار خشية انتشار القيم المسيئة لمجتمعنا.

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