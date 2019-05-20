وصفتها بصوت الأمل.. دينا الوديدي ضمن قائمة التايم لقادة الجيل القادم

وضعت المغنية والملحنة المصرية دينا الوديدي ضمن قائمة قادة الجيل القادم من مجلة الــ"تايم" جنبا إلى جنب مع تسعة شخصيات رائدة أخرى.





وفي مقالة كتبتها "التايم" عن دينا الوديدي، التي وصفتها بأنها صوت الأمل، توضح المجلة الأمريكية كيف تستمد المغنية المصرية من التاريخ لإلهام التغيير من أجل المستقبل، وخلاله سلطت المجلة الضوء على ألبوم دينا، "تدور وترجع"، الصادر عام 2014، واصفة إياه بأنه بمثابة رحلة عبر تاريخ مصر، كما تعاونت دينا مع فرقة مشروع النيل الموسيقي والبيئي التعاوني الذي عملت فيه على الحدود المتقاطعة، وهو مشروع فني جديد يربط الفنانين الأفارقة والجمهور الأوروبي والأمريكي، من أجل توعيتهم بمشاكل المياه في إفريقيا وأهمية الحفاظ عليها.





كما لفتت المجلة إلى أن "المنام"، وهو الألبوم الذي أصدرته العام الماضي، كان هدفه دعوة المستمعين إلى ركوب السكك الحديدية في مصر، إذ تقول المغنية: "كنت أنام كثيرًا في القطارات خلال سفري، وأجد أن صوت الهواء المار بالشبابيك المكسورة، وصوت الكراسي المكسرة يخلقان تناغمًا وإيقاعا موسيقيا فريدا".





كما سلطت المجلة الأمريكية الضوء على مسيرة دينا الوديدي الفنية التي بدأت عندما تعلمت الغناء الشعبي المصري كعضوة في فرقة مسرحية في القاهرة، حتى تمكنت دينا من تشكيل فرقتها الموسيقية الخاصة في عام 2011 وتنوعت أغانيها بين جاز، وروك، وإلكتروني، كما شاركت في جولة موسيقية مع الأيقونة البرازيلية جيلبرتو جيل عام 2013.





وأضافت المجلة أن دينا تقوم بجولة أوروبية كجزء من مشروع يسمى سوداسي، وهي تعاون بقيادة المغنية الفلسطينية كميلا جبران يهدف إلى استكشاف التاريخ الموسيقي في المنطقة ومستقبلها.





وضمت القائمة، إلى جانب دينا الوديدي ، شبابًا من الولايات المتحدة ونيجيريا والصومال والسويد وكوريا الجنوبية والبرازيل إسبانيا والهند، وكل ذلك يصوغ مسارات جديدة في مجالات تخصصهم من السياسة إلى الموسيقى والرياضة وغيرهم.