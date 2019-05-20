يد تحارب الإرهاب والأخرى تحمي المصريين.. الداخلية توجه ضربات استباقية للإرهابيين وتجار المخدرات.. حماة الوطن يحبطون مخططا إرهابيا قبل ساعة الصفر.. وتطهير السحر والجمال من بائعي السموم

- ضربة استباقية ناجحة لرجال الداخلية

- تحديد وكر إرهابى بأكتوبر ومقتل ٧ من عناصر حسم - مقتل ٥ إرهابين فى وكر بالشروق وبحوزتهم عبوات ناسفة معدة للتفجير





«يد تحارب الإرهاب ويد تحمي أبناء الشعب المصري» فما بين «عبوات ناسفة وأسلحة آلية ومواد كيميائية» و«مواد مخدرة» وقفت الداخلية بالمرصاد لمنع تنفيذ تلك الأعمال الإرهابية، فالمخدرات لا تقل خطورة عن القنابل والأسلحة النارية.





ضربة استباقية جديدة وجهتها الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية فى الساعات الأولى من صباح اليوم لمجموعتين من عناصر حركة حسم الإرهابية قبل تنفيذهم سلسلة من العمليات العدائية ضد الدولة.





- ضربة استباقية ناجحة





وجهت وزارة الداخلية، ضربة استباقية لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وإجهاض مخططاتها، قبل تنفيذهم عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.





- تكليفات قيادات الإخوان بالخارج





وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد بصدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الارهابى بالخارج لعناصر حركة حسم، المسلحة التابعة لها، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد.





- تحديد وكر إرهابى بأكتوبر ومقتل ٧ من عناصر حسم





وقد رصدت عمليات المتابعة، اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية، إحدى الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وكرًا لتصنيع العبوات المتفجرة التى يقومون باستخدامها فى تنفيذ عملياتهم الإرهابية، وبمداهمته قامت تلك العناصر بالمبادرة بإطلاق النيران تجاه القوات والتى تعاملت معها على الفور، مما أسفر عن مصرع ٧ من تلك العناصر، وعثر بحوزتهم على ٤ سلاح آلى عيار 7.62 * 1.39 وبندقية خرطوش وكمية من مادة R. Salt والنترات والدوائر الكهربائية والأدوات المستخدمة فى عمليات التصنيع.





- مقتل ٥ اخرين فى وكر بالشروق وبحوزتهم عبوات ناسفة معدة للتفجير





وفى ذلك الإطار، فقد أكدت المعلومات تواجد عدد من عناصر مجموعة التنفيذ التابعة للجماعة الإرهابية بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة، استعدادا لتنفيذ عمليات عدائية، حيث داهمت القوات الوكر المشار إليه، وتبادلت إطلاق النار مع تلك العناصر مما أسفر عن مصرع ٥ وعثر بحوزتهم على ٥ بنادق آلى عيار 7.62 *3.39 وخزينة بندقية آلية، و٢ عبوة معدة للتفجير، و٢ عبوة متفجرة.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات.





السحر والجمال





ومن ناحية أخري واصلت وزارة الداخلية جهودها فى إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة السحر والجمال مكانًا لترويج المواد المخدرة.





يأتي ذلك إستمرارًا للحملات المكثفة التى تشنها الأجهزة الأمنية برئاسة قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارات البحث الجنائى بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى ، بمختلف محافظات الجمهورية وعلى إمتداد أرجائها.





وتمكنت مجموعات العمل من رصد نشاط بعض العناصر شديدة الخطورة القائمة على الإتجار بالهيروين وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص بالظهير الصحراوى بمنطقة أم قمر على بعد 12 كم من طريق (القاهرة/الإسماعيلية) الصحراوى في فايد، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية لاستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن الإسماعيلية والشرقية مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى.





ولدى إستشعارهم للقوات بادروا بإطلاق النيران على القوات التى بادلتهم بالمثل، أسفر ذلك عن مصرع أحدهم ( 32 سنه عاطل، ومقيم الحسنة بشمال سيناء" سبق إتهامه فى قضية "قتل") وإصابة آخر ( 21 سنه، عاطل ، مقيم المغارة بشمال سيناء) .





وعُثر بجوار جثة الأول على (بندقية آلية -2 خزينة -18 طلقة من ذات العيار- 250 جم هيروين- دراجة نارية بدون لوحات معدنية - 3 هواتف محمولة- ميزان حساس- 52600 جنيه) وبحوزة الثانى (بندقية آلية - خزينة -14 طلقة من ذات العيار- 500 جم هيروين - 3 قطع من مخدر الأفيون- 2 هاتف محمول-25700 جنيه - خاتم ذهب - ميزان حساس- دراجة نارية بدون لوحات معدنية).



