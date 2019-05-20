إصابات الملاعب والتغذية على مائدة الشباب والرياضة بالغربية..صور



واختتمت فعاليات اليوم الثاني بالحديث عن أشهر إصابات و وفيات الملاعب،تم فتح باب الحوار للرد علي الأسئلة المطروحه من قبل الأخصائيين.



واصلت مديرية الشباب والرياضه بالغربية"الإدارة العامه للبرلمان والتعليم المدني" فعاليات اليوم الثاني من البرنامج التدريبي للاخصائيين الرياضيين، بمشاركة 100 أخصائي رياضي بمراكز شباب وأندية المحافظة،ذلك بقاعة مؤتمرات ديوان عام المديرية،خلال الفترة من 19 حتي 23 مايو الجاري.بدأت الفعاليات بالحديث عن المحور الثاني للبرنامج عن إصابات الملاعب والتغذية الرياضية بحضور الدكتور مجدي وكوك المحاضر بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا.تناولت فعاليات اليوم الحديث عن إصابات المفاصل " الركبة ،الأنكل، الحوض، المنشطات والمقويات،إصابات الغضاريف والأربطة بأنواعها بناء الجسم،الكسور وإصابات العظام والجهاز الحركي الأمراض العامة المؤثرة في اللياقة البدنية والقدرة على بذل مجهود،أكثر أنواع الأشعة التشخيصية استخداما ومتى يجب اللجوء إليها إصابات الرأس،إصابات العضلات والأوتار إصابات العمود الفقري.الجروح بأنواعها وكيفية التعامل معها المؤثرات النفسية والإعداد النفسي للرياضيين،نقل الدم ومشاكله الأساسيات التشريحية والوظيفية لأجهزة الجسم المختلفة.